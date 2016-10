Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Redone 12 okt 2016 10:58

Gebeurt vaker, als de verbinding even wegvalt en je "opnieuw"verzendt, of als het te lang duurt en je nog en keer op plaatsen drukt, is niet zo schokkend, je kunt het altijd weer weghalen



Wijajo65 12 okt 2016 11:54 Das waar Redone, ga mij er dan maar niet aan storen.

Heb trouwens gisteren de mandala niet af kunnen maken,dan maar thuis verder.

Het was gezellig een hoop gekakel haha.

Groetjes. Coby.