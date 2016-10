Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Kersjesprijs voor jonge musici Op 3 december a.s. reikt Het Kersjes Fonds in het Amsterdamse Concertgebouw de jaarlijkse Kersjesprijs- en beurzen uit aan excellente jonge musici. Dit jaar ontvangt het Busch Trio de prestigieuze Kersjesprijs, en gaan de beurzen naar violiste Ruņa ’t Hart en dirigent Stijn Berkouwer. Bovendien wordt een extra stipendium voor strijkkwartet uitgereikt aan het Babylon Quartet, ter ondersteuning van studie en carričre.

Bij de foto: Blake Ezra, Busch-trio

http://www.hetkersjesfonds.nl/





Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 12 okt 2016 om 15:03



Bette 12 okt 2016 16:30 Helaas ken ik dit pianotrio niet,maar een goede stimulans dat ze deze prijs hebben gewonnen.Zij weten denk ik wel wat ze met deze prijs gaan doen.