Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Beste geschiedenisleraar 2016 komt uit Leek, Schoonhoven of Emmen Drie docenten zijn dinsdagavond genomineerd voor de titel Geschiedenisleraar 2016, de verkiezing van beste geschiedenisleraar uit het Nederlandse voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan de Nacht van de Geschiedenis op 29 oktober in het Rijksmuseum wordt de winnaar bekend gemaakt. De vakjury onder leiding van schrijfster Nelleke Noordervliet selecteerde de top drie na een enerverend beraad over de shortlist van 10 kandidaten.https://www.rijksmuseum.nl/ Rijksmuseum Het museum van Nederland - te Amsterdam Rijksmuseum, het museum van Nederland, in Amsterdam. Kunst en geschiedenis van de Middeleeuwen tot Mondriaan.

https://www.rijksmuseum.nl/







Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 12 okt 2016 om 17:06



MarianVisservanKlaarwater toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.