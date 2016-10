Paleis Soestdijk zet Anna Paulowna in het herfstzonnetje Tweehonderd jaar geleden trouwde tsarendochter Anna Paulowna met prins Wilem II. Maar wie was zij? Dat ontdek je in Paleis Soestijk. Tijdens de herfstvakantie zijn, met uitzondering van maandag, het park en het paleis extra geopend. En ze hebben een vol programma!

Aanstaande dinsdag beginnen ze met de speciale rondleidingen over Anna Paulowna. Hiervoor is de routing in het paleis enigszins aangepast en is er zelfs een extra kamer opengesteld. Tevens is het mogelijk het unieke parkbos achter het paleis te bezoeken wat normaliter niet is opengesteld voor publiek. Daarnaast is het de laatste kans om aan de speurtocht van Dikkie Dik deel te nemen en kan er naar hartenlust geknutseld worden in de Oranjerie. Tot slot, Kim-Lian van der Meij komt aanstaande zaterdag Sneeuwwitje voorlezen in de Stuczaal.





Fotocredits: Isodoor van Esch