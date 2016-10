Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Willeke Alberti en Arie Cupé openden vernieuwd Museum Speelklok Willeke Alberti en Arie Cupé openden woensdagmiddag 12 oktober als Na Druppel en De Mop, twee bekende personages uit de musical De Jantjes, de vernieuwde zalen van Museum Speelklok.

In de vernieuwde zalen zijn nog meer instrumenten dan voorheen te zien én te horen. Ook was tijdens de opening van de vernieuwde zalen voor het eerst de Clay klok te zien voor het publiek. Vandaag, 13 oktober, opent het Museum zijn deuren voor het publiek. www.museumspeelklok.nl





Museum Speelklok - Beleef het vrolijkste museum van Nederland!

http://www.museumspeelklok.nl







