Hallo allemaal Laat ik me even voorstellen ben een vrouwelijk wezendat in juli even oud geworden als mijn geboortedatum.ben al 7 jaar zielsgelukkig met mijn vriend.in de herst van mijn leven dan toch nog mijn grote liefde gevonden



Heb 5 kinderen,heb russisch en servokroaats gestudeerd in leiden.heb veel meegemaakt en niet alles even leuk

Ben tolerant,kunstzinnig en taallievend.ben in alle opzichten creatief in de ruimste zin van het woord.verder sta ik open voor iedereen.hoop wat leuke contacten hier op te doen.mijn vriend heeft me geholpen met dit aanmelden en inschrijven,voor mij te moeilijk van wege een flinke hersenbloeding in 2007.



Verder heb ik een goed gevoel voor humor.ik probeer zoveel mogelijk te lachen.



Humor verzacht het leven.



By the way,waarom de lettertjes zo superklein?



Ps mijn kinderen lachen zich rot om digibetisme.ik ben een digibeet van het extreme soort. :