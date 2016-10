De belastingen Goede morgen allemaal Wat een gedoe nou weer bij de belastingen.Hoe is het mogelijk dat het daar nou zo een zootjen is.

Waar kun je nu nog op vertrouwen.De laatste tijd worden in verschillende supermarkten door jonge rot joggies pin automaten gekraakt.Daar gaat ons geld.Duidelijke foto's'en ze kunnen ze niet vinden.IK zal minder naar spoorloos kijken want ik word daar echt angstig van.Op Duitsland ook een meisje wat van haar fiets word gesleurd en in elkaar getrapt zonder reden.Gelukkig gebeuren er ook nog leuke dingen.het moest me even van mijn hart.Groetjes en een prettige dagEvita