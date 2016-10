Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Een goede morgen allemaal.. Het was vandaag een hele eer voor mij.Ik mocht voorlezen in de klas in het kader van de kinderboekenweek met als thema: Oma's en Opa's.

We waren er alletwee.....Wat was ze trots onze kleindochter Julia.

Gisteren kreeg Opa zijn verlaat verjaardagscadeau en.......wanneer hij het niet alleen in elkaar kon zetten moest hij maar even wachten totdat Menno,onze kleinzoon kwam logeren want die had zoveel lego dat het dan beslist wl zou lukken.....

Wens je een fraaie dag













Door Marynote Toegevoegd op 14 okt 2016 om 11:30



Redone 14 okt 2016 11:53

Zo belde onze Tessa van de week dat ze een gedicht, dat Ben voor haar gemaakt heeft toen ze vroeger bij ons op de camping kwam, op school voor Nederlands ging gebruiken.

Ze is nu 15 jaar en zit in 5 gymnasium, dus dat zal ook het thema hebben Opa en Oma, luk he!!

Ze heeft het zelf op Ben zijn weblog opgezocht

Fijn weekenden succes met het kado

Marynote 14 okt 2016 12:01

Jouw kleindochter heeft haar opvoeding leuk ingevuld. Zal ze nooit spijt van krijgen

Wanneer ik de ellende op het nieuws zie van al die oorlogen etc. denk ik weleens:waar zijn we aan begonnen met het stichten van een gezin.....maar dan zie je al die leuke dingen van de kinderen en kleinkinderen en dan laat ik dat maar intensiever op me inwerken Ria. "Life happens" is niet voor niets mijn lijfspreuk.Jouw kleindochter heeft haar opvoeding leuk ingevuld. Zal ze nooit spijt van krijgen















Petra1951 14 okt 2016 12:08 Mary, wat leuk om met die kleintjes om te gaan hé en het is een hele eer hoor. laten we verder dankbaar zijn dat wij hier wonen en dat onze kinderen en kleinkinderen nog in redelijke vrede op groeien. fijne dag nog.





Marynote 14 okt 2016 12:19

Zo zit dat Petra. We kunnen de wereld toch niet naar onze wensen invullen.....