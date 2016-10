Als je haar maar goed zit! Ben gisteren naar mijn vaste kapper geweest,wat hoog nodig was.er zat gee duidelijk model meerin,en de kleur was vervaald tot een blah kleur.

Zie er nu weer verzorgd uit,met vuurrode haren,een kleur die mijn karakter eer aan doet.



Mijn vriend die meer is van onopvallende kleuren,is er niet gecharmeerd van.

Ik zei je went er wel aan.



Toen mijn ouste zoon me zag,was hij niet verbaasd,hij glimlachte en zei tegen mijn vriend

Ja,dat is mama..