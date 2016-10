Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Een goede middag allemaal.. En we blijven gewoon blij ook vandaag.De herfst is echt begonnen.

Iets leuks daarom dus maar weer.

Onderwijzer:"Waarom ben je te laat Tom?"

TOM:"Ik kan er niets aan doen meneer.Ik droomde datik naar een spannende film zat te kijken.Als ik op tijd naar school zou zijn gegaan,had ik beslist het einde van de film gemist!"

Wens je een schitterende schaterdag en wanneer het niet al te uitbundig zal zijn dan gaan we toch proberen er iets moois van te maken













Door Marynote Toegevoegd op 15 okt 2016 om 14:20



Marynote toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.