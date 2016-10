Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 16 okt 2016 09:32

Een wijs spreekwoord. Met zo'n prachtige dag als het nu belooft te worden kunnen we er alleen een erge leuke dag van maken.

Goedemorgen Bette.Een wijs spreekwoord. Met zo'n prachtige dag als het nu belooft te worden kunnen we er alleen een erge leuke dag van maken.