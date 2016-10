Overleden Ze vertrok van hier enige jaren geleden en vroeg of ik ook naar FB wilde komen. Dat deed ik. Wij hadden diverse keren contact over IndiŽ, mijn roman 7e kamp die ze kocht, en spraken de laatste keer af dat wij elkaar zouden ontmoeten op het landgoed Bronbeek (oud KNIL militairen) in Arnhem. Dat is er helaas niet van gekomen. Vandaag zag ik op FB dat Yolande Beer overleden is aan hartfalen en beenmergkanker. Hier op 50 heb ik al diverse 'vrienden' verloren en dit kwam weer als een schok over. Zij die haar hier kenden en niet op FB zitten, breng ik dit bericht dan maar over. Ze ruste in vrede.