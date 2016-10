Prachtige dag gisteren gehad,voor het eerst even naar buiten Kreeg vorige week longonsteking en weinig zin in de dagen..maar gisteren was het super mooi weer en heb genoten..ook even op stap geweest met me vriend en in de auto samen een paar mooie foto's gemaakt..even rijden en naar een plas vlakbij mij..en net over de grens zaten vele vogels,vele ganzen en ineens zagen we een prachtige zwarte zwaan met witte vleugel pennen,zo mooi om te zien..