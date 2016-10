Heeft u ook nog zin in werk? UITZENDBUREAU 65+





Actief 65+, het uitzendbureau voor 65+, is in 2000 van start gegaan om gemotiveerde 65-plussers de mogelijkheid te bieden om nog te kunnen werken. Waarom zou u stoppen met werken als u daar nog geen zin in heeft? Daarom is het uitzendbureau 65+ in het leven geroepen. Met ruim 10.000 verschillende opdrachtgevers door het hele land bieden wij als uitzendbureau 65+ de mogelijkheid om passende vacatures te vinden voor actieve 65-plussers.

https://www.actief65plus.nl/inschrijven/





65-plussers | Uitzendbureau Actief 65+ - Actief65+, Uitzendbureau voor 65 plussers 65-plussers - 65+ Banen door Heel Nederland, Alle Beroepen. Zin in Werk? Schrijf u dan Nu in! Op Zoek naar een 65+ Flexkracht? Plaats een Zoekopdracht!

https://www.actief65plus.nl/inschrijven/