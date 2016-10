Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Aanmelden voor een forum Goedenavond allemaal.is er iemand bereid me uit te leggen hoe en waar ik me aan kan melden



Voor ee forum?





Door Perdita Toegevoegd op 17 okt 2016 om 18:22



Joke 17 okt 2016 19:07 Die keuze kan jezelf maken hoor

klik op het Forum bovenin,

en dan bij Grand- cafe staan leuke topics

kan je zelf kijken wat je leuk vind.

even jezelf dan voorstellen en hup zit je bij een Forum.

fijne avond Gr Joke





Benneke 17 okt 2016 19:10 Het forum op 50plus is een openbaar forum. Je hoeft je niet aan te melden en kan met elk onderwerp dat je interessant vind mee praten.

Als je bij de bovenste regel op "Forum "klikt" kan je gelijk mee doen. Er zijn forumregels. Het is goed om die van te voren te lezen.



Veel plezier op het forum.