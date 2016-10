Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Mooie profielen Goedenavond mede vijftig plussers!

Ikheb al aardig wat zitten kijken bij profielen,wat kunnen jullie dat goed!



Ik hoop nog iemand te kunnen strikken om me te helpen om op zijn minst een foto erop te krijgen,mijn vriend of een van. Mijn zonen.

Wat deze materie betreft ben ik een echte onnozelaar en.mijn hersenschade speelt me ook wel eens parte .

G ik ben al trots op mezelf dat ik berichtjes kan typen en op voor mij magische wijze die emoticons op het scherm kan laten verschijnen!



Mijn talenten liggen duidelijk elders.

Jullie allemaal welterusten gewenst,lekker warm onder het dekbed,terwijl het buiten stormt,raast en klettert

Door Perdita Toegevoegd op 19 okt 2016 om 22:05



