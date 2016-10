Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 20 okt 2016 10:31

In de liefde speelt leeftijd geen rol,ze kunnen nog best wat mooie jaren hebben.



Marynote 20 okt 2016 10:45 las het in de krant.Ik wens ze ook veel geluk

las het in de krant.Ik wens ze ook veel geluk















Ofsen 20 okt 2016 11:46 Een kleine leuk sprookjesverhaal, dat zo mooi is uitgekomen. ik hoop dat ze nog heel lang met elkaar kunnen genieten.





Bette 20 okt 2016 11:57

Ja,wel leuk he Mary?















Bette 20 okt 2016 11:59

Dat hoop ik zeker voor ze René',het is toch uniek dat je je oude vriend/in nog terugvindt op hoge leeftijd.



Christoffel 20 okt 2016 12:10

Het spreekwoord is ,Oude liefde roest niet.