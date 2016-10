Een goede morgen allemaal.. Heb al weer m'n golfuurtje gehad. Hier is 't heerlijk

Even een mopje.

De meestergeeft les over het menselijk lichaam.Hij zegt:" De neus ruikt en de voeten lopen."

"Bij mijn Opa is het net andersom meester,zij neus loopt en zijn voeten ruiken",zegt Michiel.

Maak er een mooie dag van