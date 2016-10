Een dagje Hattem Vandaag genoten van het Anton Pieck museum in Hattem.

Mooie prenten, gezellig museum.

Daarbij ook het Voerman museum bekeken en daar was een exposstie van schilderijen van Stein Eeelsingh.

Ook mooi om te zien.

Niet te vergelijken met Anton Pieck.

Wat is er toch een verscheidenheid aan kunst.



Op de terugweg nog evne in Zwolle koffie gedronken bij: De Giftcity.

Daar kun je voor 12,50 van een drie-gangen diner genieten.

Volgens mensen die daar gegeten hebben is het voor herhaling vatbaar en je steunt een goed doel.

Zie ook: http://degiftcity.nl/city-cafe/ City Cafe - DeGiftCity

http://degiftcity.nl/city-cafe/