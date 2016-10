Goedemorgen Vandaag wat boodschappen en verzinnen wat te eten voor morgen. Want dan krijg ik visite, de een eet geen vlees. En de ander eet zowat alles, ze hebben ook een hond een labrador net als wij. En die twee kunnen het goed vinden met elkaar.

Hoop dat het weer meezit want we gaan ook altijd wandelen, maar ja je kunt je erop kleden. ik wens iedereen een gezellig weekend of je nou thuis bent of weggaat. Gr. Coby.