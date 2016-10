Mooi boek Hallo allemaal



Mijn moeder is dementerend,gisteren is ze 93 geworden.

Toenik laatst in het ziekenhuis was,zag ik een boek liggen dat net uit is.ik besloot het te kopen

Zodat ikmijnmoeder beter zou kunnen volgen en begrijpen gedurende het proces.



Het boek was prachtig geschreven,de dochter beschrijft het hele proces van aftakeling van haar moeder,tot het einde.



Ikweet niet of ik de schrijfster entitel hier en plein publiek mag noemen,dus geinteresseerden

Kunnen me een privebericht sturen

Ik kan het echt eenieder aanradendie te maken heeft met een partner,vriend,familielid te maken heeft,



Waarschuwing



Het is heftig,confronterend,ontroerend, maar in de afschuwe!ijkheid erva tegelijkertijd ook heel. Mooi.