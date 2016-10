Opstaan puzzel

Reacties Van leden

Emvdbee 22 okt 2016 12:10 Op de achtergrond hoorde ik "Dorus"schallen: en nou als de gesmeerde bliksem uit..... stelletje luie voddebalen dat julie zijn.

Leuk puzzeltje weer, dank!





Hehety 22 okt 2016 12:15

Deze foto's heb ik genomen op het ramschip, De Schorpioen, in Den Helder.

Emvdbee, daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Nu je het zegt.Deze foto's heb ik genomen op het ramschip, De Schorpioen, in Den Helder.















Bette 22 okt 2016 12:25 T Is wel behelpen he? Maar ja,de ruimte is beperkt.

Fijne dag.

Bette.





Ofsen 22 okt 2016 12:30 goed in beeld gebracht Henny.

Aan boord van een onderzeeboot waar ik op diende herken ik de krappe kooien. geen hangmatten gelukkig















Hehety 22 okt 2016 12:32

Dat is zeker zo, Bette. En dan maanden zo op zee zijn. Heb ook een fijne dag.



Hehety 22 okt 2016 12:39

René, ik heb mijn hand, met fototoestel, tussen de tralies door gestoken. Al die tralies er op keek niet zo rustig. Ook de hangmatten vond ik erg kort van lengte en ik vraag mij af of dat wel zo prettig lag.