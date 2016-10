Een goede morgen allemaal..

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 23 okt 2016 11:32 Heb een fijne dag.

Praat zeker maar tegen hem alsof hij slim is, want dat is hij ook.Heb een fijne dag.



Bette 23 okt 2016 11:59

De witte wieven

spreiden zachte dekens uit

en ons bed is warm.(haiku Bette )



Maar het wordt mooi weer,fijne dag

Bette

Ja Mary,De witte wievenspreiden zachte dekens uiten ons bed is warm.(haiku Bette )Maar het wordt mooi weer,fijne dagBette