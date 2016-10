Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Wij willen . . . . . . Speciaal voor de mensen met angst voor veranderingen.











Wij willen Holland houen, ons Holland fier maar klein!

Wij blijven 't hou en trouwe, wat ook zijn lot moog' zijn!

En wie ons denkt te dreigen en denkt te nemen ooit,

hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit!

Hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit!





En vast aan onze zijde zal Hollands Leeuw daar staan,

die zal het nimmer lijden, dat Holland zal vergaan.

Zoolang de Leeuw zal dragen, zijn zwaarden zijne kroon,

zal hij ons land ook schragen en staan naast volk en troon!

Zal hij ons land ook schragen en staan naast volk en troon!





Ons Holland zal niet vallen, zal nimmer vergaan;

de Leeuw staat met ons allen, zal met ons blijven staan!

De Leeuw zal Holland houen zijn zwaard en zijne kroon

en tot den dood getrouwe bewaken volk en troon!

En tot den dood getrouwe bewaken volk en troon!







Tekst en muziek: Mr. H.W. van der Mey en Adr. P. Hamers









Door JanRutgers Toegevoegd op 23 okt 2016 om 11:01



Bette 23 okt 2016 11:52 Ja hoor,mooi lied,ik denk dat we het vroeger op school leerden want ik ken de tekst bijna uit mijn hoofd.