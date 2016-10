Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Uilskuiken Iedere wijze Uil is ooit een uilskuiken geweest!



Ik sloeg vorige week maandag een gouden Thaise poortwachter van 35 cm hoog en 1,5 kilo zwaar van een tafeltje. Stuk uit het laminaat.

Marlika riep Uilskuiken!!



Vrijdagavond had Marlika een heerlijke schotel gemaakt, haalde die met haar nieuwe handschoenen uit de magnetron en liet het hele zaakje vallen. Handschoenen waren te stijf en te glad. De hele vloer lag onder de scherven en eten, met hier en daar kleine 'schaafwonden' op het laminaat.



Ik riep: Uilskuiken













Door Ofsen Toegevoegd op 24 okt 2016 om 10:58



