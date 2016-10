Mijn Opa. In mijn jonge jaren was Opa bij ons in huis. Opa had gevaren,was eigenwijs,maar had ook veel humor.Dat het allemaal kon in ons drukke gezin was opvallend. We hadden 2 zaken ,5 kinderen, waarvan er al wat de deur uit waren en enorm veel aanloop. Ik was de kleinste en vond het best leuk dat Opa er was. Hij rookte zijn pijpje,miste een paar tanden en had van dat rechtopstaande witte haar,waar ik af en toe over mocht aaien,dat vond ik leuk,net een babyborsteltje.

Opa had ook een gewoonte waar we slecht aan konden wennen,Opa liet geregeld nogal harde winden schieten.Mijn vader werd er behoorlijk boos om en ik vroeg op een dag aan Opa"";Opa,mag ik U wat vragen?"" ""jij wel kind"": zei Opa en ik vroeg hem waarom hij toch altijd van die keiharde winden liet en liefst in de kamer. Opa lachte geheimzinnig en zei"'Maar kind,je weet toch dat ik doof ben,ÍK kan ze niet horen hoor"" en liep lachend weg.

Dat was mijn Opa,ik hield van hem en miste hem toen hij er niet meer was.BETTE.