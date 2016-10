Voorraad maken? Vandaag twee dagen koken afgesloten met vier bakjes met nasi goreng in de vrieskast. Om voor ons twee per keer de nasi goreng te maken, dat is niet echt handig. Je hebt dan al snel te veel groente of andere ingrediŽnten. Nu maak ik genoeg voor vijf porties, eentje om direct op te eten en de rest in de vriezer.





Ik kook altijd de dag er voor de rijst, die kan dan goed afkoelen en is dan makkelijker te verwerken in de wokpan. Nou het is buiten gewoon goed gelukt en het is, dat het niet goed is om vijf dagen achtereen hetzelfde te eten, maar anders was het niet in de vriezer gekomen.





Op deze manier kost de nasi goreng nog geen twee euro vijftig euro per portie.