Raar Sinds vrijdag ochtend staat er al een fiets bij mijn dochter voor het huis, het is met een hangslot aan haar hek vast gemaakt en het achterwiel is krom. De politie zondag op de hoogte gesteld en die zei dat ze hem niet zomaar kunnen weg halen, ze moet over een week maar weer iets laten horen, als hij er dan nog staat. Raar toch?



Door Petra1951 Toegevoegd op 26 okt 2016 om 11:39



Reacties Van leden

Bette 26 okt 2016 11:47

Ja,nogal vreemd Petra,dat de fiets vast staat en niemand hem op haalt,bovendien,als hij vastzit aan haar tuinhek zou ik denken dat ze de fiets wel mag weghalen,maarja,daar moet een mens ook weer voorzichtig mee zijn.