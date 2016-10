Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Je vindt nog eens wat. Vanmorgen op pad om boodschappen te doen. Om aan de nodige stappen te komen naar een winkel ruim 2,5 km verderop. Langs een park om te kijken of ik wat foto's kan maken voor het thema van komende zondag.Dan zie je ineens een BH, hemd en broek en een boek liggen. Wat moet ik daar nou van denken.









Door Tteun Toegevoegd op 27 okt 2016 om 12:47



Bette 27 okt 2016 13:10

Zie ik ook nog een brillenkoker links of slaat mijn fantasie op hol.Op de een of andere manier doet het wat onprettig aan vind ik.