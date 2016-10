M&M's krijgen een nieuwe vulling Het nieuws van de dag op chocoladefront komt van Mars. De snoepfabrikant brengt namelijk een nieuwe variant M&M’s uit. Geen chili-laagje of ander formaat, maar een bijzondere vulling.











Oftewel: een suikerlaagje, chocolade-omhulsel en dan eenchewy centre. Het heeft Mars een paar jaar gekost om de variant te ontwikkelen. “Het is de eerste variant waarbij de kern echt zacht is, dus we moesten op zoek naar een productiemethode waarbij het snoepje niet uit elkaar valt”, zegt Hank Izzo, hoofd productontwikkeling, tegen CNN.







Helaas moeten we nog wel even geduld hebben: de M&M’s Caramel liggen mei volgend jaar in de schappen van Amerikaanse supermarkten. Of en wanneer de variant in Nederland te koop gaat zijn, is nog niet bekend. En dat is balen, want bij het zien van onderstaand filmpje liep ons het water al in de mond. (Bron:linda)