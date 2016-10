Een goede morgen allemaal.. Het hoogbezoek wordt dadelijk opgehaald en dan komt het volgende al weer binnenstappen.Wat priet praat om te beginnen en dan wens ik jullie een schitterende schaterdag.

Ik snap dat het soms best problematisch is maar probeer er toch wat van te maken mensen.

"Mamma,jij hebt mij toch gemaakt hè met deze armen, deze hoofd en ook mijn piemel.....

Was dat moeilijk?"