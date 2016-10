Koude douche De een moet er niet aan denken, de ander zweert erbij: koud douchen. Of afwisselend warm en koud of in elk geval de laatste twee minuten van je douchebeurt alleen koud water. Uit diverse onderzoeken blijkt dat koud douchen heel goed voor je kan zijn. Je hele lijf krijgt er een boost van: het is goed voor je immuunsysteem, het stimuleert de bloedcirculatie, je krijgt er meer energie van, het verbetert je huid en je valt er - op lange termijn - nog van af ook, omdat het de vetverbranding stimuleert. Juist voor koukleumen kan een regelmatige koude douche uitkomst bieden: je bent namelijk beter bestand tegen kou.





Bron: Heerenveense Courant.