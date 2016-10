Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Darm gas Een onschuldige scheet bleek levensgevaarlijk voor een vrouw in Japan. Tijdens haar operatie in het Universitair Ziekenhuis van Tokio liet ze onbewust een windje waardoor een steekvlam ontstond. Ze liep zware brandwonden op, meldt de Japanse krant Asahi Shimbun. De vrouw werd enkele maanden geleden met lasers geopereerd aan haar baarmoederhals. Uit onderzoek naar het incident blijkt dat de vlam alleen kan zijn ontstaan door de combinatie van een scheet, darmgas, en de laserstraal. De vrouw heeft nu ernstige brandwonden aan haar romp en benen.

Door Ofsen Toegevoegd op 01 nov 2016 om 15:32



Bette 01 nov 2016 15:44

Tsja en dan krijgen we nu de vraag;""wie is de schuldige""?Wat een bizar ongeluk,maar wel erg als het je moet overkomen.