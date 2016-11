Vooral beginnende puber meisjes vinden zichzelf te dik En op de drie Vlaamse kinderen overweegt wekelijks om op dieet te gaan, terwijl dat meestal helemaal niet nodig is. Waar komt die gedachte vandaan? Vooral meisjes





“Ik heb eigenlijk alleen maar met kinderen te maken die of overgewicht, of ondergewicht hebben”, zegt Ingrid. Maar dat betekent niet dat ze het probleem niet herkent: “Meisjes aan het einde van de basisschool zijn over het algemeen sterk met eten en slank zijn bezig: eigenbeeld is voor hen enorm belangrijk.”





Is jouw kind in dit opzicht een weerspiegeling van jezelf?





“Absoluut. Een kind heeft meer kans op overgewicht als ouders het ook hebben. Hetzelfde geldt voor een vertekend zelfbeeld. Als je jouw kind hierin wil begeleiden, moet je het hele gezin erbij betrekken.” Het ‘samen een nieuwe levensstijl ontwikkelen’ staat daarbij centraal.” Daarom noem ik het woord ‘dieet’ ook niet zo graag. Dat betekent: we gaan er drie maanden voor er dan stoppen we er ook weer mee.”Een tip voor alle ouders





Als dat niet werkt, heeft Ingrid nog een goede tip voor alle ouders: “Ga in gesprek met een deskundige, bijvoorbeeld een kinderditist. Een expert kan de ogen van je kind openen en uitleggen dat als je gezond eet, je niet ‘te dik’ bent.” Maar wat volgens Ingrid eigenlijk ng belangrijker is: neem je kind serieus. “Vraag je bij jezelf af: ‘Bestaat de kans dat dit probleem zich ontwikkelt tot een eetstoornis?'”





Wat je vooral net moet doen





“Tegen je kind zeggen: ‘Je moet dit en dit niet eten, want je bent al te zwaar.’ Dat werkt negen van de tien keer juist averechts.” Dat betekent echter niet dat je er helemaal nks over moet zeggen. “Het bespreekbaar maken van het onderwerp is enorm belangrijk, maar ook erg lastig.” En logisch, want het laatste wat elke ouder wil is zijn of haar kind kwetsen.