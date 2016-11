Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Ga je mee naar Boedapest? Telkens als ik in Boedapest kom het ik het gevoel terug te gaan in de tijd en tegelijk de toekomst in te stappen. Wat een bijzondere stad! De hoofdstad van Hongarije heeft ook ontzettend veel te bieden aan kunst en cultuur. In mei heb ik een mooie vijfdaagse kunst- en belevingsreis gepland staan naar het prachtige Boedapest. Ga je met me mee?

Meer informatie staat op http://www.kunststad.nl/reizen/reisprogramma-2016-en-2017/betoverend-boedapest/">KUNSTSTAD. Of stuur me een bericht.

Betoverend Boedapest - KUNSTSTAD, luxe kunstreizen en stedenreizen in Europa Sevilla en Córdoba hebben mijn hart gestolen. Prachtige monumenten, interessante geschiedenis en natuurlijk de indrukwekkend Moorse architectuur die je er tegenkomt. De Mezquita kathedraal in Córdoba is één van de hoogtepunten waar ik je graag mee naar toe neem. Uiteraard laat ik je ook bijzondere plekjes zien die buiten de gebaande paden liggen. Ga je mee op een boeiende stedentrip, kunstreis en belevingsreis naar Sevilla en Córdoba?

http://www.kunststad.nl/reizen/reisprogramma-2016-en-2017/betoverend-boedapest/







Door Belevenis Toegevoegd op 02 nov 2016 om 09:36



Bette 02 nov 2016 09:48 Ja,ik ken dat gevoel,ik ben er jaren geleden geweest,maar mijn dochter is deze zomer gegaan,ze kwam terug en riep""binnenkort ga ik weer"',dus dat gevoel komt me niet vreemd voor. Zelf vind ik Praag geweldig.

Er is veel te zien he?

Bette.