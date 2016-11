Spoorwegmuseum krijgt bijzonder bruikleen van Delftse studenten Beeld van Phoenix in tentoonstelling over Utrecht Centraal Station



Na een grote brand op Utrecht Centraal Station in 1938 verscheen er op het nieuwe stationsgebouw een iconisch beeld dat de wederopstanding van het station symboliseerde: de Phoenix. In 1975, toen het stationsgebouw moest wijken voor Hoog Catharijne, verdween het beeld naar de Delftse studenten sociŽteit Phoenix. Voor de tentoonstelling ‘Utrecht Centraal’, die morgen in Het Spoorwegmuseum wordt geopend, komt de Phoenix weer terug naar Utrecht. Kijk naar het filmpje over dit bijzondere transport: https://www.google.com/url?hl=nl&q=https://youtu.be/wlWJTySVC3w&source=gmail&ust=1478170354383000&usg=AFQjCNHC04koCHc5xfXM7xIcQztH86xeRA">https://youtu.be/wlWJTySVC3w