Dankdag voor gewas en arbeid.

Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens kerkdiensten en vieringen, God voor de verkregen gewassen.

We vieren dat met een kerkdienst.

En ook zijn er vanmiddag op veel plaatsen vieringen met kinderen.



Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.



Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien.



Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.

Fijn om zo stil te staan bij alle goede dingen die de Schepper geeft, ook in een wereld vol onrust.



