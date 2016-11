Een kadootje!! Na één bui, konden we een hele tijd in de zon door het bos lopen en foto's maken van de mooiste paddestoelen, samen met een man die we tegen kwamen, 83 jaar en net zo enthousiast,hij was wel verbaasd dat ik niet met een statief fotografeerd ik wist zwammetjes die hij niet wist te staan, geweldig leuk. Was een top middag!!!