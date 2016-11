Lezen op school. Net weer gelezen op school,we waren met veel,dus wel af en toe een omgekeerde kleuter weer recht laten zitten. We hadden het over het bos en een jongetje had een ""eekhorel"" gezien. De andere kinderen moesten lachen en corrigeerden hem''Nee joh.,dat was een eekhoorn""Beetje onrustig,maar wel gezellig.