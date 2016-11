Testament van de jeugd Met een voorwoord van Kate Moss en Shirley Williams





Niet zo vreemd dat het boek van Vera Brittain al vele jaren tot de bestsellers behoort die over de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog zijn verschenen. In de zeer gedetailleerd geschreven autobiografie vertelt Brittain over haar jeugd waarin ze juist plannen ontwikkelt om te gaan studeren. Niet eenvoudig in een tijd waarin het niet vanzelfsprekend is dat een vrouw gaat studeren aan de prestigieuze Oxford Universiteit. Het begin van de Eerste Wereldoorlog zet een streep door deze ambitieuze plannen. Haar onbezorgde jeugd, haar vriendschappen, haar liefde en dromen worden wreed verstoord. Een waar meesterwerk is dit Testament van de jeugd van Vera Brittain





In 1914 is Vera Brittain twintig jaar oud. Ze staat op het punt te gaan studeren in Oxford als Engeland zijn troepen mobiliseert. Vier jaar later is haar leven, en dat van een hele generatie, voor altijd veranderd.





Testament van de Jeugd is een van de beroemdste autobiografieŽn uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Vera Brittain werkte als verpleegster dicht bij het front in Frankrijk. Tijdens de oorlogsjaren ontfermde ze zich over ontelbaar veel zwaargewonde jonge mannen, maar verloor zelf haar broer en haar grote liefde. Dit bewogen en bijzondere leven beschrijft ze op passievolle en eerlijke wijze. Testament van de Jeugd was een regelrechte sensatie toen het in 1933 voor het eerst verscheen, en heeft ook vandaag nog niets aan kracht en betovering ingeboet.





Vera Brittain (1893-1970) groeide op in het noorden van Engeland. Na de oorlog keerde ze terug naar Oxford en werkte ze als journalist, schrijver en docent. Ze was een overtuigde pacifist en feminist en schreef 29 boeken, waarvan Testament van de Jeugd haar veruit meest geliefde werk is.





Uitgeverij De Bezige Bij

ISBN 9789023 497721

Ä24,99 (Ebook Ä14,99)