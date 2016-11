Sportief. In de kantine van een voetbalclub stonden wat mannen met elkaar te praten.Een man riep tegen een kennis""k Ga naar huis,ga je mee""?Maar de man vond het zo gezellig dat hij liever nog bleef, gelukkig bleek een ander hem naar huis te willen brengen met de auto. Prima. Maar laat in de avond riep de man; ""och hede k ben met de fiets,dat was ik vergeten"' Na heel veel gelach sprong de ander van armoe maar achterop.Einde van een gezellige avond.