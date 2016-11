Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Goede middag het is weer mosseltijd mmmmmm heerlijk voor morgenmiddag heb ik zusje uitgenodigd om eens lekker een mosselmaaltijd te komen nuttigen ..ik maak de mosselen op de ouderwetse manier met prei knolceldery en wortel en ui.....al de groenten klein snijden .de mosselen goed wassen onde stromend water .dan ales in laagjes in een grote pan doen ..bovenop zwarte peper . daarbij stokbrood met kruidenboter en ook een salade , dus dat zal weer genieten zijn ...vele groetjes van mariet ...









Door Mariet1950 Toegevoegd op 05 nov 2016 om 16:49



