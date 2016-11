Stamppottenbuffet Met enige regelmaat word ik voor de uitdaging gesteld om te koken voor een vrij grote groep van rond de twintig mensen. Het betreft dan familiefeesten, zoals verjaardagen en Kerst.





Ik ben altijd op zoek naar gerechten die ik van tevoren zoveel mogelijk kan bereiden en die me niet teveel hoofdbrekens kosten. Verder neemt het aantal kleinkinderen gestaag toe, zodat ik ook rekening moet houden met hun smaak.





Ik heb al enorme pannen goulash, erwtensoep, nasi, jambalaya, paella, lambcurry, bami ed. gemaakt. Groot succes , vooral bij de kinderen, is altijd een bakplaat vol kippenboutjes , aardappelen en groente uit de oven. Vooral de wat kleverige, zoete sticky variant is favoriet bij hen.





Vandaag deed ik wat anders: een stampottenbuffet. Ik maakte een dag van tevoren al de hachee en schilde een paar kilo aardappelen. Vanmorgen maak ik daarvan een verse aardappelpuree, lekker met roomboter. Ik kookte een pan met rodekool, boerenkool en zuurkool en vermengde die met de puree. Ik maakte een bak jus ( van zakjes), een schaal rookworst ( simpel opwarmen in de magnetron), een schaal uitgebakken spekjes en zette kleinere schaaltjes met hamreepjes, zilveruitjes, augurk, gebakken uitjes( van Conimex),piccalilly en mosterd neer.





Voor het opdienen warmde ik de stamppotten op in de chafing dish. Ik heb er twee. En met drie grote bakken en n met drie kleine De hachee kon in de braadpan blijven en op een warmhoudplaatje worden gezet.





Het was een groot succes. Het smaakte heerlijk en er was voor elk wat wils. Zeker voor herhaling vatbaar!