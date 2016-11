Appie Happie? In de Trynwalden is er één Appie en die is tot a.s. danderdag gesloten. Ze gaan over naar een nieuw pand, onderdeel van het nieuwe winkelcentrum van Gytsjerk.





Vandaag was er uitverkoop van de "verse spullen", die in die tijd over datum zouden gaan en dus kreeg je daarop 35% korting. Nou dat trok een volk, onvoorstelbaar. Mensen, die je nog nooit gezien had bij de Appie, die stonden nu al om 8 uur voor de deur te trappelen om binnen te komen. Maar er was genoeg en mijn famke heeft nog snel even wat groenten voor in de nasi gescoord, gaan we zondag en maandag toch maar weer wat extra nasi maken voor in de vriezer. Dus morgen weer rijst koken en dan maandag gaat de wok weer overuren draaien. Goh en dat vind ik toch erruggg