Concert. Gisteravond een prachtig concert beluisterd in de Laurenskerk,Rotterdam. Jan Vayne speelde schitterend piano en het Bach koor zong. Van Mozart tot iets moderner.Het is goed dat wij besproken plaatsen hadden want er stond een kilometerslange rij.Wat een fraaie kerk,wel koud.Heb een mooie Zondag .BETTE.