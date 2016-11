Vakantie in Twente midden in de natuur Heb je zin in een leuke vakantie Midden in het natuurgebied van Zuna en ook gelegen aan het Marskramer pad en aan de Geocaching Route Sunnoa met 25 geocaches en er liggen er hier nog veel meer.Ook bevindt ons onderkomen zich 2 km vanaf de Sallandse Heuvelrug.





Midden in de natuur maar toch dicht bij de winkels/Avontuurpark Hellendoorn enzo.





Wij kunnen binnenkort ook goede wifi aan bieden (glasvezel)

Uitermate geschikt voor mensen die van rust, wandelen en fietsen houden, o.a ideaal voor 50 plussers.

Wij rekenen geen extra kosten voor het beddengoed, bij aan komst zijn de bedden opgemaakt.



Er is ook plek voor de hond





Compleet ingericht (Centrale Verwarming)

Voor meer info zie onze website: ervesmit.nl

Of via facebook: erve smit

Boeken voor 2017 is mogelijk.