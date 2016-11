Beeld in Rattenberg / Tirol

Reacties Van leden

J.zwiep 06 nov 2016 17:03

Groetjes Jantina.

Dit is zeker een leuk beeld en vrolijk mooi om dat zo buiten te zettenGroetjes Jantina.



Redone 06 nov 2016 17:39

Oh wat een leuk beeld, gelijk in vakantiestemming!!!!