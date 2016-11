Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Ouderdom Ouderdom





Wat kan het je nou schelen,





die vouwen en die plooie.





Een mooie oude kop





is beter dan een dooie





Laat je toch niet verbouwen,





laat je toch niet plastisch plakken,





Want na een maand of twee,





gaat toch alles weer zakken.





En laat ze rustig zien,





die groeven en die rimplels,





Draag je ouderdom met vlag en rimpels!



Door Joke Toegevoegd op 06 nov 2016 om 18:49



Marynote 06 nov 2016 19:26 Ik doe niets anders en wanneer ik mijn huid vergelijk met die van anderen, mag ik er ook best zijn

Joke 06 nov 2016 19:29

fijne avond nog Mary

Zo is het puur natuur