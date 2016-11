Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Receptje Appel met siroop en vanillekwark IngrediŽnten: 450 g appels (Jonagold of Elstar) 1 dl appelsap 1 eetlepel suiker 200 g magere kwark 1 zakje vanillesuiker kaneelpoeder Bereiden: Appels schillen, klokhuizen verwijderen en appels in dunne partjes snijden. In een droge koekenpan met anti-aanbaklaag. partjes op hoog vuur al omscheppend bruin bakken. Appelsap erbij schenken en bestrooien met suiker. Zachtjes verwarmen tot appelpartjes rondom bedekt zijn met dun laagje siroop. Kwark en vanillesuiker door elkaar mengen. Warme appeltjes op vier borden scheppen. Bestrooien met wat kaneelpoeder en kwark ernaast scheppen.









Door Stef51 Toegevoegd op 07 nov 2016 om 21:32



Lucia51 07 nov 2016 21:45 Dat ziet er smakelijk uit.