Het is volbracht . . . . . Gisteren een kilo rijst gekookt en het vlees gemarineerd, Heel het spul een nacht over laten staan en vandaag de nasi goreng gemaakt. Het moest wel in drie keer, want het kon met geen mogelijkheid in de pan in één keer.





We hebben nu net 7 bakjes van 750 gram elk in de vriezer geplaatst en die moeten nu mooi diep gevroren worden. Het was best wel even zweten, maar het resultaat is zeer tevredenstellend.





Wij zijn in onze nopjes